女優の北川景子（39）が21日に放送されたTBS系「それSnow Manにやらせて下さい」（後7・00）に出演。Snow Manに2人の友達がいることを告白した。

ゲスト出演した北川に深澤辰哉が「旦那さんにはお昼時代に一回来ていただいたんですけど、なんで『それスノ』来ていただけたんですか?」と今回の出演理由を尋ねた。

この質問に「友達が…」と自身の右隣に座っているメンバーをチラッと見た。深澤らは「友達!?」と衝撃を受け、「メンバーに北川さんの友達いる?」と思わず確認。北川は「友達が2人いて。さっくんと先生が」と、佐久間大介と阿部亮平の名前を挙げた。

この呼び方に「先生?」と驚くメンバーたちに、阿部は「先生と呼ばれています」とドヤ顔。「先生」と呼ぶ理由について聞かれた北川は「ドラマでご一緒した時に、全てを知り尽くしていて。本当にわからないこと…クイズ番組一緒に出たりしても…」と明かした。

これに阿部は「盛りすぎ、盛りすぎ」と指摘しつつ「景子さんができなさすぎる」とツッコミ。2人のやりとりにメンバーは「今の会話聞いてると友達だなぁ」と納得した。