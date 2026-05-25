Snow Man佐久間大介さんは5月24日、自身のInstagramを更新。東京・渋谷を訪れた時の自撮りショットを公開しました。【写真】佐久間大介渋谷オフショット「めめさくさいこう」佐久間さんは「渋谷に『メルカリおすすめお兄さん』観に行ってきたおっきかった！あと、蓮もいたから写真撮った」とつづり、5枚の写真を投稿。渋谷の巨大屋外広告に写る、自身の姿を指差した自撮りショットなどです。佐久間さんはグレーのキャップに