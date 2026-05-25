All About ニュース編集部では、2026年4月22日、全国10〜60代の女性282人を対象に、20代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「手が美しいと思う20代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：ラウール（Snow Man）／52票圧倒的なスタイルを誇るSnow Manのラウールさんが2位。モデルとしても活躍する彼は、手も非常に長く、指先まで神経の行き届いたような優雅な動