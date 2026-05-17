中東情勢の影響で世間を騒がせている「ナフサ不足」問題。大手メーカーが商品のデザイン変更などを発表する中、ある“広告チラシ”が別の形で注目を集めている。【写真】“争奪戦”になっているラウールどアップの新聞折込チラシラウールの『フルグラ』広告チラシが話題に5月12日、カルビー株式会社は《中東情勢の影響による一部商品仕様見直しのお知らせ》と題し、《「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」、「フルグラ」な