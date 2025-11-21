『ポケモン』リコ＆タロちゃん応援！ロイVSカキツバタ 第119話あらすじ＆場面カット解禁
アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第119話「ふんばれアチゲータ、明日のために」あらすじ＆先行場面カットが公開された。
28日放送の第119話は、ブライアに集められたリコたち。ブライアが語るのは、テラパゴスの秘密、そしてラクリウム浄化に繋がる推理。情報を聞き、すぐにブルーベリー学園を出発しようと焦るロイ。
その様子を見たカキツバタは、ポケモンバトルを提案する…！迷うロイだったが、リコたちに背中を押され、カキツバタへのリベンジに挑むことに―！！
新章「ライジングアゲイン」編では『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゼロの秘宝』「後編・藍の円盤」のキャラ・ブルベリーグ四天王のタロ、カキツバタが登場。修行の舞台となるブルーベリー学園が描かれ、シアノ校長など新たな人物、ポケモンたちとのバトル、出会いが描かれる。
■第119話あらすじ
