人気料理研究家のリュウジさんが２１日までにＸ（旧ツイッター）などで「熊肉」を実食したことを明かした。

Ｘでは「今日は熊肉を食べます 最初は熊肉が旨（うま）ければ駆除する価値が出て問題提起になるかと思って買いましたが、ちゃんと調べる内にそう簡単な問題ではないという事がわかりました」と明かした。

一方、ＹｏｕＴｕｂｅでは「解決できるとは思ってませんが、１つの可能性としてクマを食べるという。ちょっと売ってたので今回はヒグマを仕入れてきました」と話し、熊肉のスパイス焼き、 熊カレー、熊鍋とヒグマレシピ３品に挑戦。「クマは絶対生で食っちゃダメです」と入念に下処理をしつつ調理した。

試食では「めちゃくちゃうまい」と感想。「総合的に見て、クマはおいしいです。クセは少しだけはあるけど、どれぐらいのクセかっていうとラムぐらいかな。ラムより薄いんじゃないかな、正直。値段も５００グラムで５０００円くらいなので、和牛とかと同じくらいなんですけど」などと説明し、「クマじゃないと食べられない旨味とこの風味ってのはありますんで、人生で何回か経験しといた方がいいんじゃないかな。特に熊カレーは絶品」と語った。

この投稿には「参考にさせて頂きます」「ヒグマの肉、もらって食べた事あるけどプロじゃ無いと美味（おい）しくできないホント難しい食材だと思いました」「血抜きがすぐできるかによって味が変わるって聞いたけどそこが問題じゃないのかな？」「熊害問題の解決策に料理研究家として向き合う姿勢素晴らしいです」などの声が上がっている。