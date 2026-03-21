SNSなどで、定期で繰り返されてきた「サイゼ論争」。「初デートでサイゼリヤに連れて行かれた」という女性の嘆き投稿に、数万件の賛否が飛び交うのは、もはやネットの風物詩だ。安くておいしい庶民派イタリアンチェーン、サイゼリヤ。その価格帯とカジュアルさゆえに男女間の温度差が生まれてしまうのか……。＊＊＊【写真を見る】サイゼなら“肉なしピザ”と“本場顔負けデザート”…リュウジ激推し「外食チェーンで絶対に食