料理研究家のリュウジさんが2026年5月6日、元Jリーガーで料理研究家の小泉勇人さんによるX投稿に異議を唱え、ネットの話題を呼んでいる。「作るのは任せて。洗い物は任せていい？」小泉さんは、鹿島アントラーズや水戸ホーリーホック、ヴァンフォーレ甲府などでプレーした元プロサッカー選手（ゴールキーパー）だ。23年2月に引退し、「食を基点に人生を多方面から豊かに」をモットーに料理研究家として活動している。発端となった