料理研究家のリュウジさんが、自身のXで自信満々に紹介した新レシピ「限界チキンラーメン雑炊」。なんでも、スタッフが「嘘みたいに絶賛」し、リュウジさんご本人も「手間暇かけた俺の渾身の料理より評判良くて泣けるレベル」と語るほどの一品なのだとか。やる気0％でも出来るというこのレシピ、一体どれほどの破壊力を秘めているのか……実際に作って確かめてみることにしました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこち