料理研究家・リュウジ氏（39）が21日に公式X（旧ツイッター）を更新。ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、36）がプロデュースする麦茶「ONICHA」を活用した、まさかの料理を報告した。リュウジ氏は「ONICHA飲まないで炊き込みご飯にするとバリうめえんだけど」とポスト。そこで「バズったんでレシピ置いときます」とし「炊飯器に洗った米2合、これうまつゆ大さじ4、塩小さじ1/3、炊飯器の線までONICHAをいれ鶏もも肉170g、