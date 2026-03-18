料理研究家のリュウジ氏が18日までに自身のXを更新。自身が紹介した売り切れ続出のカップ麺の高額転売する「転売ヤー」に怒りぶちまけた。 【写真】リュウジ氏“バカ舌”呼ばわりに「アップデートできない残念な人」 リュウジ氏が「友達のカップ麺研究家がこれだけは食えと激推しするセブンの158円のカップ麺がヤバすぎました」とセブン―イレブン限定「おくらとめかぶ鰹と昆布だしのうどん」で税込み170