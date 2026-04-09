サンヨー食品株式会社の人気ブランド「サッポロ一番」から4月6日、料理研究家のリュウジさんが監修を務めた新商品「サッポロ一番しょうゆ味タテビッグリュウジ監修世界で一つの爆旨にんにく」が登場しました。商品名からも分かる通り、本商品の主役はにんにく！カップ麺の限界までにんにくを投入し、リュウジさん自身も「バカの考えたサッポロ一番」とコメントする、かなり強烈な一品です。【その他の画像・さらに詳