12歳タイ人少女を働かせて逮捕された51歳男…「アパート暮らしの清掃員」が「違法個室マッサージ店経営者」になるまで

鬼畜店長の履歴書

12歳のタイ国籍の少女を働かせたとして、警視庁は11月4日、東京・湯島の個室タイマッサージ店「リラックスタイム」の経営者、細野正之容疑者(51歳)を労働基準法違反(最低年齢)の疑いで逮捕した。

前編記事『「客の相手が嫌でたまらなかったけど…」東京・湯島“個室マッサージ店”の12歳タイ人少女が明かしていた「働くしかなかった理由」』につづき、幼少時代は東京・調布のお坊ちゃんだったという細野容疑者の「鬼畜の履歴書」を詳しく報じる。

全国紙社会部記者が語る。

「細野容疑者は、今年6月下旬から1ヵ月間にわたり、12歳のタイ国籍の未成年の女の子を雇い入れて、接客業務を行われた疑いがもたれています。少女は店内で生活をしながら、およそ60人の客を相手にして、性的サービスをさせられていたとみられています。9月に彼女が入管に助けを求めて保護され、事件が発覚。少女は母親に店で働くように言われたといい、『私が働かないと(タイの)家族が生活できないと思った』と話している。警視庁は斡旋業者の存在も視野に捜査を進めている」

経営者として店の管理を任されていたとされるのが細野容疑者だ。逮捕時、同容疑者が暮らしていたのは調布市内の小さなアパートだった。知人が語る。

かつてはマンションの清掃スタッフとして勤務

「細野容疑者が今の自宅に引っ越したのは今年の１月頃です。彼の地元は調布だったが、同じ時期に実家を売っています。本人も『調布の実家も売ってしまったので、一人暮らしのために部屋を新しく借りた。今のところは仮暮らしで、数年だけ住む予定だ』と説明していました。その頃に店舗用のテナントを探していて、周囲に対して『自分で店をやりたいから、良い空き物件があったら教えて欲しい』と相談していました。当時は調布市内のマンションの清掃員スタッフとして働いていた」

アパート住民は細野容疑者について「近隣トラブルを起こしたことはなかったし、ほとんど住民と顔を合わせることはなかった」と語っていた。一方、実家があった調布では両親とともに不自由なく暮らす姿が目撃されていた。近隣住民が明かす。

「細野さん一家は50年ほど前から調布に家を買って、父母、それに弟さんの4人家族で住んでいました。正之さんは私立の幼稚園に通っていた記憶があります。園まで送り迎えするお母さんを見かけたことがありますよ。小学校、中学校は公立に通っていたはずですが、幼稚園時代の印象が強いからかお坊ちゃんというイメージがあります。お母さんは専業主婦をされていて、一時期は町内会長を務めるほど地元では世話好きとして知られていました。町内会費としてお祭りの協賛金を集めるときに近隣宅を回る姿も見かけていました。元気で明るい人で、恰幅がいいのも手伝って、近所を歩くとすぐに分かりました。また細野さんは当時、保護ネコの活動も熱心に取り組んでいて、一時期は8匹ほどの野良猫を引き取って面倒を見ていました。お兄さんの正之さんは早くに家を出てしまったので、もう何十年も見かけてはいません。実家のほうは弟さんが暮らしていたはずです」

「細野容疑者は逮捕要員で雇われた人物」

私立の幼稚園に通い、保護猫活動に精力的に行う細野一家。別の住民は家族についてこう語る。

「お父さんは大工をされていましたが、10年ほど前に仕事中に足を怪我してしまったそうで、以降は思うように働けなくなっていました。お母さんは、５年ほど前にご病気で倒れられ、亡くなったようです。ただ、近所に対して葬儀の案内などはなく、亡くなったこともあとになって知りました」

調布のお坊ちゃんから転落し、ついには未成年の少女の人身売買に手を染めた細野容疑者。風俗店関係者らは同容疑者について「逮捕要員で雇われた人物だったようだ」と説明するが、その背後にあるのは未成年を食い物にする「人身売買」という禁忌だ。次なる被害者を出さないためにも一刻も早い全容解明が求められる。

