「世界に衝撃」「日本の選手を殴るかのように…」目を疑う光景。北朝鮮の“異常な行動”を韓国メディアが非難！「強烈なパンチを相手に叩きつけた」【U-17W杯】
U-17日本代表は現地11月18日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのラウンド16で北朝鮮と対戦。１−１で突入したPK戦を５−４で制し、ベスト８進出を決めた。
物議を醸しているのが、キックオフ前の信じがたい光景だ。両軍がいわゆるグータッチをして挨拶を交わすなか、北朝鮮の何人かの選手が、まるでパンチをするように強く拳を当てていたのだ。
この衝撃のシーンは瞬く間に反響を呼んだ。韓国メディア『SPOTV NEWS』は「北朝鮮U-17代表の衝撃的なパンチが世界中に拡散。ハイタッチの代わりに挑発的なパンチ」と題した記事を掲載。「U-17北朝鮮代表が国際大会で不適切なマナー違反を犯したことが、非難を浴びている」と報じた。
「試合開始前、北朝鮮と日本の選手たちは整列し、審判団に挨拶した後、短い儀式的な瞬間を過ごした。通常、こうした瞬間は握手や軽いハイタッチ、ハグなどでフェアプレー精神を示すものだ。日本の選手たちはいつものように互いに挨拶を交わしていたが、北朝鮮の行動は衝撃的だった。眉一つ動かさず、強烈なパンチを相手の手の甲に叩きつけた。これは単なる挑発行為ではなかった。北朝鮮の選手たちは全員、拳を握りしめ、まるで殴るかのように挨拶を交わしたのだ」
同メディアは、「マナー違反で始まり敗退で終わった。北朝鮮は日本に敗れた。試合前に相手選手を殴るようにして脅し、世界に衝撃を与えたが、結果はベスト16敗退となった」と皮肉交じりに伝えた。
異常な行動が世界を騒然とさせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本の選手たちを殴るように挨拶する北朝鮮
