この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

記者VTuberのブンヤ新太氏が自身のYouTubeチャンネルで「クマが日本各地で出没している意外な理由とは！？ #shorts #vtuber」と題した動画を公開。全国で相次ぐクマの出没について、一般的に考えられている「環境破壊」とは異なる意外な原因を解説した。



ブンヤ氏はまず、今年に入りクマによる死傷者数が200人を超え、秋田県のイオンにクマが侵入する事態も発生した現状を提示する。なぜ、ここまでクマの出没が増えているのか。その原因は「森林が開発されるなどの環境破壊だと見られがちだが、実はそうではない」とブンヤ氏は指摘する。



ブンヤ氏によると、真の原因は「むしろその逆」であり、「過疎化で人里が森に戻るなか、クマの生息域が増えたこと」だという。人が住まなくなった集落が森に還り、そこがクマの新たな住処となる。そうした場所は市街地に隣接しているケースが多いため、結果としてクマが街にまで出没してしまうと、そのメカニズムを説明した。



この問題への対策として、ブンヤ氏は「森に戻った人里と市街地を寸断することが重要となる」と述べる。クマの出没は単なる自然環境の問題ではなく、過疎化という社会構造の変化が背景にあるという新たな視点を提示し、動画を締めくくった。