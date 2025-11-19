¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤âÉÔ¹¬¤ÊÇ¯Îð¤Ï47.2ºÐ¡© 50Âå¤Ë¡Ö¤¤¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï80ºÐ¤Ç¤â·ò¹¯¤Ê·¹¸þ¤Ë¡ÄÃæÇ¯¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¹¬Ê¡¤ò¼è¤êÌá¤¹ÎÏ¤È¤Ï
¡Ö·ò¹¯¤Ç¹¬Ê¡¤Ê¿ÍÀ¸¡×¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢°äÅÁ¤Ç¤â¼ýÆþ¤Ç¤â¤Ê¤¤¨¡¨¡¡£¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¤¬80Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¸¦µæ¤¬¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¤è¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¡É¤³¤½¤¬¹¬¤»¤ÎºÇÂçÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¡£50Âå¤Ç¡Ö¤¤¤¤´Ø·¸¡×¤òÃÛ¤±¤¿¿Í¤Û¤É¡¢80ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹¬Ê¡¤Î¸°¤Ï¡¢±ó¤¯¤ÎÀ®¸ù¤è¤ê¤â¡ÈÈ¾·Â3¥áー¥È¥ë¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û80ºÐ¤Ç¤â·ò¹¯¤Ê¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ï50Âå¤Ç¡Ö¤¤¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¿·´©¡Ø¡ÖÏ·³²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¡¡Âç¿Í¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤Î¥ß¥É¥ë¼Ò°÷¤Î¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
50Âå¤Î»þ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¡¢80ºÐ¤Ç¤â·ò¹¯¤Ê·¹¸þ
¡Ö·ò¹¯¤Ç¹¬Ê¡¤Ê¿ÍÀ¸¤ËËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢1938Ç¯¤«¤é80Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÄÉÀ×Ä´ºº¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ïー¥Ðー¥É¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥¹¥¯ー¥ë¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥È¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¡ÊHarvard Study of Adult Development¡Ë¡×¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤â¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¿Ô¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹¬Ê¡¤ÎÊýÄø¼°¤À¤Ã¤¿¡£
1972Ç¯¤«¤éÌó40Ç¯´Ö¡¢¸¦µæ¤Î»Ø´ø¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥¸¥çー¥¸¡¦¥Ð¥¤¥é¥ó¥È¶µ¼ø¤Ï¡Ö¹¬¤»¤È¤Ï°¦¡£°Ê¾å¡ª¡ÊHappiness¡¡is¡¡love.Fullstop.¡Ë¡×¤È¤¿¤Ã¤¿5¤Ä¤ÎÃ±¸ì¤Ç¹¬Ê¡¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÊýÄø¼°¤òÉ½¤·¡¢¸½ÀÕÇ¤¼Ô¥í¥Ðー¥È¡¦¥¦¥©ー¥ë¥Ç¥£¥ó¥¬ー»á¤é¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯¤Ç¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤è¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤¬É¬Í×¤À¡ÊThe¡¡good¡¡life¡¡is¡¡built¡¡with¡¡good¡¡relationships.¡Ë¡×¤È¸¦µæ¤ò·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£
°äÅÁ¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð½Ð¿È²ÈÄí¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤ª¥«¥Í¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¼Ò²ñÅªÀ®¸ù¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¸°¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¸³èÀ¤³¦¡áÈ¾·Â3¥áー¥È¥ëÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤È¤Î´Ø·¸À¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢²ñ¼Ò¤ä¼ñÌ£¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤Ï·ò¹¯¤ÇÄ¹À¸¤¤Ç¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¿È¶á¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¤¤¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¿Í¡×¤ÏÀ¸³è¤ÎËþÂÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¡Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÍê¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¹¬Ê¡´¶¤¬¹â¤¯¡¢Ç¾¤â¸µµ¤¤Ç¡¢µ²±¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë»ý¤ÁÂ³¤±¤¿¡£
50Âå¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¤¤¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Û¤É¡¢80ºÐ¤Ç¤â·ò¹¯¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¡¢80Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ÈÂÎÅª¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¤Ï¹¬¤»¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹¬¤»¤Ø¤ÎÎÏ¤Ï¡¢¡ÖÈ¾·Â3¥áー¥È¥ëÀ¤³¦¤ÎÂ¾¼Ô¤È¤Î¼Á¤Î¤¤¤¤´Ø·¸¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ëÎÏ¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ëÃÎ¼±¤äÇ½ÎÏ¤Ç¤µ¤¨¡¢Â¾¼Ô¤¬¿¼¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£Àº¿ÀÅª¡¦ÆùÂÎÅª¤Ê·ò¹¯¤â¡¢¡Ö»ä¡×°ì¿Í¤À¤±¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¤È¤«¤¯ÌÌÅÝ½¤¤¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¶ì¼ê¤Ê¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤Î°ÕÌ£¤¢¤ë¡©¡×¤Ê¤É¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¼Á¤Î¤¤¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¡áÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö¡á¿ÆÌ©¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤¿¤À¡Ö·É°Õ¤È¶¦´¶¤È¿®Íê¡×¤ò¼¨¤¹¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡£¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¤´¶ìÏ«¤µ¤Þ¡×¤ÈÀ¼¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤À¡£
¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥×¥é¥¹¤ÎÎÏ¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¼«ÂÎ¤È¤â´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÉÔ¹¬¤ÊÇ¯Îð¡×¤Ï47.2ºÐ
ÊÆ¥Àー¥È¥Þ¥¹Âç³Ø¤Î¥Çー¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ö¥é¥ó¥Á¥Õ¥é¥ïー¶µ¼ø¤é¤¬132¥«¹ñ¤«¤é¥Çー¥¿¤ò½¸¤á¡¢Ç¯Îð¤È¹¬Ê¡ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤ÏÃæÇ¯´ü¤Ë¤«¤±¤Æ´Ë¤ä¤«¤Ë²¼¹ß¤·¡¢ºÇ¤âÍî¤Á¹þ¤à¤Î¤¬47.2ºÐ¤Ç¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢47.2ºÐ¤òÄì¤Ë¤½¤Î¸å¹¬Ê¡ÅÙ¤Ï¾å¤¬¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤¬¹¥Å¾¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï¡Ö¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡¦¥«ー¥Ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤À½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È°ìÇ°È¯µ¯¤·Å¾¿¦¤ò»î¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¸å¤Ë¥êー¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬È¯À¸¡£¿¦°ÂÄÌ¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¸µ°ìÎ®´ë¶È¤ÎÉôÄ¹¡¦´äÅÄ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£
¡Ö¡Ê²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö¸Å¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡Ë¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¤òÈ¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤Ç³è¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Çµ¯¶È¤·¤¿ÃÎ¿Í¤Î²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¡£¤À¤¬¡¢¤ï¤º¤«2Ç¯¤ÇÇÑ¶È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¸µ¥áー¥«ー¶ÐÌ³¤Î²¼±à¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È²ñ¼Ò¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È¡¢50ºÐ¤Î¤È¤¤ËÃ¯¤â¹Ô¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤Î¥Åç¶ÐÌ³¤ò»Ö´ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÊ¤ËÌÔÎõ¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ìÊÌµï¤·¤¿±óÆ£¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£
¤³¤ì¤é¤Ï»ä¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤¿Êý¤Î¤¦¤Á¡¢¤Á¤ç¤¦¤É47ºÐÁ°¸å¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¤ò·Ð¸³¤·¤¿Êý¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤À¡£
¤½¤Î¸å¡¢´äÅÄ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï8¥«·î´Ö¤Î¿¦°ÂÄÌ¤¤¤ò·Ð¤Æ¡¢¿²¶ñ¥áー¥«ー¤ËÅ¾¿¦¡£¸½ºß¤ÏÁí³çÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¼±à¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ïµ¢¹ñ¸å¡¢ÀÄÇ¯³¤³°¶¨ÎÏÂâ¤Ë±þÊç¤·¡¢¥·¥Ë¥¢¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ3Ç¯´Ö¤Û¤É¶ÐÌ³¡£¸½ºß¤ÏÆüËÜ¤Ë½»¤à³°¹ñ¿Í¤ËÆüËÜ¸ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Î¥Åç¶ÐÌ³¤Î±óÆ£¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤ÏÍèÇ¯ÄêÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÊ¤â¸Æ¤Ó´ó¤»¸ÛÍÑ±äÄ¹¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
Èà¤é¤Ï¤ß¤Ê¡Öº£¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡Öº£ÅÙ¤Ï¡»¡»¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤Èº£¸å¤ÎÍ½Äê¤òÏÃ¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¡©¡¡¤½¤ì¤Ç¡©¡×¤È»ä¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¤ÈÌÜ¤ò¥¥é¥¥é¤µ¤»¡¢Í¯¤½Ð¤ëÀô¤Î¤è¤¦¤ËÃý¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£»ä¤ËÁêÃÌ¤ËÍè¤¿¤È¤¤ÎÉÔ°Â¤²¤ÊÉ½¾ð¤¬±³¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤¾¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡¦¥«ー¥Ö¡£¶ñÂÎÅª¤ËÆ°¤±¤Ð¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë½ä¤ê²ñ¤¨¤ë¡£¥ß¥Ã¥É¥é¥¤¥Õ¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö²ÄÇ½À¡×¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤â¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
ÉÔ°Â¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ï°Â¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤À¡£¥¸¥¿¥Ð¥¿¤·¤Ê¤¬¤é¤â¶ñÂÎÅª¤ËÆ°¤¡¢¼«Ê¬¤ò¼è¤ê´¬¤¯È¾·Â3¥áー¥È¥ëÀ¤³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤¤¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ìÊâ°ìÊâÁ°¤Ë¿Ê¤à¤¦¤Á¤Ë¶Ì¤Í¤®¤ÎÈé¤¬¼¡¡¹¤ÈÇí¤¬¤µ¤ì¡¢¡ÖËÜÍèÅª¤Ê¼«¸Ê¡×¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
°¦¤ò¥±¥Á¤é¤Ê¤¤È¾·Â3¥áー¥È¥ë¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬²êÀ¸¤¨¡¢¼«Á³¤ÈÍ¾·×¤Ê¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ï³°¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÁ°¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¡×¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÅ¾¿¦¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê·èÃÇ¤À¤±¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊ¬Ìî¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë½ñÀÒ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ê¡¢Éû¶È¤È¤·¤Æ¾®¤µ¤¯»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡£¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¿·¤·¤¤Æ»¤ò³«¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ã¯¤«¤Î»±¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼«Î©¤È°ÍÂ¸¤Ï¥³¥¤¥ó¤ÎÉ½¤ÈÎ¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í°ÍÂ¸¤ÎÀè¤Ë¤³¤½¡¢¿¿¤Î¼«Î©¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î°ìÊâ¤¬¡¢¼¡¤ÎÃ¯¤«¤ÎÍ¦µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
Ê¸¡¿²Ï¹ç·° ¼Ì¿¿¡¿shutterstock
¡Ø¡ÖÏ·³²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¡¡Âç¿Í¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤Î¥ß¥É¥ë¼Ò°÷¤Î¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡¡ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë
²Ï¹ç·°
2025Ç¯11·î14Æü
1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
192¥Úー¥¸
ISBN¡§ 978-4296124930
¡ÚÆâÍÆ¾Ò²ð¡Û
²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤40Âå¡¢〝¤¿¤À¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡¦¤ª¤Ð¤µ¤ó〟°·¤¤¤µ¤ì¤ë50Âå¡¢¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÏ·³²°·¤¤¤Î60Âå--
ÎáÏÂ¤òÀ¸¤¤ë¡Ö¿·À¤Âå·¿Ãæ¹âÇ¯¡×¤Ï¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¤Î¤«¡©
¸½Âå¤Ï40ºÐ°Ê¾å¤ÎÂç¿Í¤¬¿Í¸ý¤Î²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë¡ÖÄ¶ÃæÇ¯¼Ò²ñ¡×¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·è¤·¤Æ¿¦¾ì¤Ç¸ª¿È¤¬¹¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÎáÏÂ¤ÎÃæ¹âÇ¯¡£
Ìµ°Õ¼±¤Ë»ä¤¿¤Á¤òÇû¤ë¡Ö¤¤¤¤Âç¿Í¡×¤Î¼öÇû¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿´¤ÎÅÚÂæ¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¸åÈ¾¤òÁ°¸þ¤¤ËÆ¯¤¯¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
¥×¥í¥íー¥°
Âè1¾Ï ¡ÖÏ·³²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á
Âè2¾Ï ¿·À¤Âå·¿Ãæ¹âÇ¯¡¡»ä¤¿¤Á¤ÎÍ«Ýµ
Âè3¾Ï ¼«Ê¬¤òÇû¤ë¤·¤¬¤é¤ß¤ÎÂ¸ºß
Âè4¾Ï ¼«Ê¬¤Î¡Ö¿´¤ÎÅÚÂæ¡×¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë
Âè5¾Ï ¡Ö¤¤¤¤Âç¿Í¡×¤Î¼öÇû¤«¤éÎ¥¤ì¤ë