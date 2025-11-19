料理にハマっていることを告白「自分のレシピを作りたいんです」

マリナーズのイチロー氏が19日、株式会社ワコールが展開する「Team CW-X」のイベントに参加した。最近のマイブームに料理をあげ、「シアトル40日間、毎日オムライス。とことんやっちゃうんです」と告白した。

この日、「体の向き合い方がすごい」と問われたイチロー氏は「とことんいっちゃうんですよ。興味があることは自分ができるところまでやりたい」とコメント。そんな中、最近のマイブームに料理をあげた。

「最近料理をするんですよ。料理も最近そんな感じになってきて」と自ら切り出し、「前回の日本滞在からシアトルに戻って、40日間。毎日オムライスですよ」とまさかの事実を明かした。

イチロー氏といえば、毎朝カレーを食べ続けているという逸話が有名だが、最近は料理ブームで様々なことに挑戦中。「まずパスタ。いくつかしかないんですけど、自分のレシピを作りたいんです。できました。で、次に進む。今、オムライスもできました。一旦自分のレシピができたら次に進む」とルーティンを説明。「中途半端が嫌だから、とことん進む」と話し、料理への“こだわり”を明かした。（Full-Count編集部）