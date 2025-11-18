ボディビルダー・タレントの横川尚隆が、MC陣によって“意中のタレント”を公開暴露され、思わず赤面する場面があった。

【映像】横川尚隆の“意中のタレント”

11月17日、『ゾンビごっこ〜地獄からの脱出〜 #3』（ABEMA）が放送された。ゾンビがうごめく廃墟ホテルを舞台に繰り広げられる、この過酷なサバイバルゲーム。制限時間は60分、ゾンビに捕まったら脱落となり、関係者から入手した誰にも見せたくない“恥ずかしい写真”を公開させられる罰が待っている。脱出に成功すれば、獲得したアイテムに応じて賞金（総額100万円）を手に入れることができる。

2回目となる今回のゲストには、元プロ野球選手の上田剛史、コスプレイヤー・タレントのえなこ、元AKB48でタレントの大家志津香、ザ・マミィの酒井貴士、安田大サーカスの団長安田、横川の6人が名を連ねた。

ゲーム開始前、番組MCのドランクドラゴン・鈴木拓は参加メンバーの顔ぶれを見て、「ちなみに、横川はえなこのことが好きみたいだな」と唐突に暴露する。横川は“えなこ好き”を公言しているが、「そうですけど、だから何すか？」と、本人を前に少し動揺した様子で答えた。

鈴木はさらに「助けるふりしてイチャイチャしようとするんじゃないぞ」、ドランクドラゴン・塚地武雅も「後ろをずっとついて行ったりするんじゃないのか？」と牽制。これに横川は「ずっとそのことばっか考えてたのに」と、本心であることを認めるかのように赤面していた。（『ゾンビごっこ〜地獄からの脱出〜』より）