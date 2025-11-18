Âç³Ø½à¹Å¼°Ìîµå¡¡ÆüÂç¡¦ÃÝÀî¡õ¼óÆ£¤Î150¥¥í¥³¥ó¥Ó¡¡ÆüËÜ°ì¤ÎÌ´¤«¤Ê¤¨¤ë¡ª
¡¡Á´¹ñ¤«¤é½à¹Å¼°¤Î°ïºà¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡ÖÂè4²óÁ´ÆüËÜÂç³Ø½à¹Å¼°ÌîµåÅìÀ¾ÂÐ¹³ÆüËÜ°ì·èÄêÀï¹Ã»Ò±àÂç²ñ¡×¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥Á¸å±ç¡Ë¤¬21Æü¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÅìÅÔÂç³Ø½à¹Å¼°1Éô¥ê¡¼¥°¤ÎÆüÂç¤«¤é¤ÏÃÝÀîÍÕÎ®¡Ê¤Ï¤ë¡ËÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢¼óÆ£¸¼Âç¡Ê¤²¤ó¤È¡ËÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î¡Ö150¥¥í¥³¥ó¥Ó¡×¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¹â¹»»þÂå¤ÏÌµÌ¾¤Î2¿Í¤¬µÞÀ®Ä¹¤·¤¿Âç³Ø½à¹Å¼°Ìîµå¤Î¥ê¥¢¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤ÅÄÃ«¶è¤Î´ÄÈ¬ÄÌ¤ê±è¤¤¤Ë¡Ö¸×¤Î·ê¡×¤¬¤¢¤ë¡£ÆüÂç¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¤Î°ì³Ñ¡£¸áÁ°7»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÎý½¬¤Ç¼óÆ£¤ÈÃÝÀî¤ÎÎ¾±¦ÏÓ¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£21Æü¤Î¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤±¡¢¼óÆ£¤Ï¡ÖºÇÂ®¤Î150¥¥í¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¤¡×¡¢ÃÝÀî¤Ï¡Ö½à¹Å¼°»Ë¾åºÇÂ®¤Î155¥¥í¤òÅê¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Âç³Ø½à¹Å¼°Ìîµå³¦¤«¤é¥×¥í¤Ë¿Ê¤àÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀÂç½à¹Å¼°¤«¤é¹Å¼°Ìîµå¤ÎÌ¾Ìç¡¢²¦»Ò¤ò·Ð¤Æ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¤·¤¿¹âÅç¤Ïº£µ¨¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1·³¤Ç³èÌö¡£º£½©¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤ÏÃæÂç¤ÎºÇÂ®152¥¥í±¦ÏÓ¡¦Âç»³ËÌÅÍÅê¼ê¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é°éÀ®8°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Âç»³¤ÈÆ±¤¸ÅìÅÔ½à¹Å¼°¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¼óÆ£¡¢ÃÝÀî¤â´û¤ËÂçÂæ¤Î150¥¥í¤òÆÍÇË¤·¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¥Á¡¼¥à¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬»ë»¡¤ËË¬¤ì¤ë¤Û¤É¡£¹â¹»»þÂå¡¢Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤¬140¥¥í¤ËËþ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤¿¤«¤éÃ¯¤Ë¤Ç¤â150¥¥í¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡»ÍÊý¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤ë¤ï¤º¤«¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤ÎÎý½¬´Ä¶¡£Ê¿Æü¤ÎÎý½¬»þ´Ö¤Ï¸áÁ°7»þ¤«¤éÌó2»þ´Ö¤ÈÃ»¤¤¡£ÀìÍÑµå¾ì¤Ë¶á¤¤¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÈ÷¤¨¤ëÆüÂçË»³¡ÊÅìµþ¡Ë½Ð¿È¤Î¼óÆ£¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ä¶¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸Ä¿Í¤Î²ÝÂê¤Ë100¡ó¤Ç¸þ¤¹ç¤¨¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¸Ä¿ÍÎý½¬Ãæ¿´¤Î¸Ê¤È¤ÎÆ®¤¤¤Ç¡¢¿Ê²½¤ËìÅÍß¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï1Æü4¿©¤Î¿©¥È¥ì¤ÇÂÎ½Å¤Ï¹â¹»»þÂå¤«¤é10¥¥íÁý¤Î77¥¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤Ê¤ÉÆüËÜºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¸Ä¿Í¤Ç·ÀÌó¤¹¤ë¥¸¥à¤ò½µ4¡Á5²óÍøÍÑ¤·ÆùÂÎ²þÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£À¾Éð¡¦º£°æ¤é¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¹ã¹¾¼÷¼£¡Ê¤³¤¦¤Î¤¨¡¦¤Ò¤µ¤ª¡Ë»á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¥°¥é¥Ö¤ò»ý¤Äº¸¼ê¤ÎÆ°¤¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸Ç¤á¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤Ï4ÈÖ¼êÅê¼ê¡£¡ÖÂç³Ø¤ÇÌîµå¤Ï½ª¤ï¤ê¡×¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£½©¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¼«¸ÊºÇÂ®¤Î150¥¥í¤ò·×Â¬¤·¡Ö¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÇÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤ÈÌîµå·ÑÂ³¤ò»ÖË¾¤¹¤ë¡£
¡¡ÅÔÎ©¹¾¸ÍÀî¤Ç¤Î3Ç¯²Æ¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤Ç¼ÂÀÓ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÝÀî¤Ï°ìÈÌ¼õ¸³¤ÇÆüÂç¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£Æ±Éô¤ËÎÀ¤Ï¤Ê¤¯¸áÁ°9»þ²á¤®¤ËÎý½¬¤ò½ª¤¨¡¢¼ø¶È¸å¤Ï¼«Í³»þ´Ö¤È¤¤¤¦´Ä¶¤¬¥Þ¥Ã¥Á¡£¼óÆ£¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÆùÂÎ²þÂ¤¤Î¸ú²Ì¤ÇµåÂ®¤Ï140¥¥í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Ìë¤Ï½Î¹Ö»Õ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ËÎå¤ß¡Ö»Ò¶¡¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÏÃ¤¹Ç½ÎÏ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡×¤È»×¹Í¤ÎÀ°ÍýÇ½ÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤âÌîµå¤Ë¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤¤¿¡£¹Å¼°¤è¤ê4¥°¥é¥àÄøÅÙ·Ú¤¤½à¹Å¼°µå¡£Åê¼ê¤ÎÊÑ²½µå¤Ï¶Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢µåÂ®¤Ï½Ð¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö¶ÚÆù¤ÇÅê¤²¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥í¥¹¤Ê¤¯ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¤Ë¹Í¤¨Êý¤ò¥·¥Õ¥È¤·¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥à¤òµÕ»»¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤à¤ÈºÇÂ®¤Ï152¥¥í¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö155¥¥í¤ò½Ð¤·¤Æ¥×¥íÌîµå¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼è¤êÁÈ¤ßÊý¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢½à¹Å¼°¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÎÆ»¤â³«¤±¤ë¡£ÆüÂç¤Î¸Ø¤ë¡Ö150¥¥í±¦ÏÓ¥³¥ó¥Ó¡×¤ÎÄ©Àï¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÅìÀ¾ÂÐ¹³ÆüËÜ°ì·èÄêÀï¤ÇÌ¾¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¡¢Ì´¤Î¼Â¸½¤Ë¤Þ¤¿°ìÊâ¶á¤Å¤¯¡£¡ÊÌøÆâ¡¡ÎËÊ¿¡Ë
¡¡¢¦½à¹Å¼°Ìîµå¡¡É½ÌÌ¤¬Æð¼°µå¤ÈÆ±¤¸¥´¥àÀ½¡¢Ãæ¿È¤¬¤Û¤Ü¹Å¼°µå¤ÈÆ±¤¸½à¹Å¼°µå¡ÊH¹æ¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ï¹Å¼°ÍÑ¤Î¶âÂ°¡¢ÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤¬»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£ÎÝ´Ö¤Î27¥á¡¼¥È¥ë431¤äÅêËÜ´Ö¤Î18¥á¡¼¥È¥ë44¤Ê¤É¤Îµ÷Î¥¤Ï¹Å¼°Ìîµå¤ÈÆ±¤¸¡£º£½©¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÃæÂç¡¦Âç»³¤é¤¬¥×¥íÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¾Éð¡¢¹Åç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÀÄÌÚÍ¦¿Í¡Ê¸½À¾Éð¥Õ¥¡¡¼¥àÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ë¤¬½à¹Å¼°½Ð¿È¤ÇºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»9¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡þÃÝÀî¡¡ÍÕÎ®¡Ê¤¿¤±¤«¤ï¡¦¤Ï¤ë¡Ë2004Ç¯¡ÊÊ¿16¡Ë5·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£¿å¿À¾®3Ç¯¤«¤é¤ä¤Þ¤ÈÌîµåÉô¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢ÂèÆóµµ¸ÍÃæ¤Ç¤Ï¹¾Åì¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¡£¹¾¸ÍÀî¤«¤éÆüÂç¿Ê³Ø¡£1¥á¡¼¥È¥ë77¡¢88¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£
¡¡¡þ¼óÆ£¡¡¸¼Âç¡Ê¤·¤å¤È¤¦¡¦¤²¤ó¤È¡Ë2004Ç¯¡ÊÊ¿16¡Ë5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£ËÌÄ®¾®1Ç¯¤«¤éËÌÄ®¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥º¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢ËÌÄ®Ãæ¤Ç¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¡£ÆüÂçË»³¤«¤éÆüÂçÆþ³Ø¡£1¥á¡¼¥È¥ë75¡¢77¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£