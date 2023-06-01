漢方の考え方をもっと身近に。カフェ感覚で楽しめるイベントが始まりました。8日から東京ミッドタウン日比谷で始まったのは、“漢方の考え方”を五感で楽しめる体験型イベント「美活カフェ」。イベントでは、いまの自分の健康状態を把握し、季節などの“外的要因に負けない肌や身体をつくる”ヒントを知ることができます。例えば、困っている「肌の悩み」を選び、自分の顔を撮影すると、独自のAI技術で現在の肌状態を分析し、数値