ヒビノが底堅い動き、スポーツ・エンターテインメント施設設計大手と業務提携

ヒビノ<2469.T>が底堅い動きとなっている。午後３時ごろ、スポーツ・エンターテインメント施設設計大手の梓設計のスタジアム・アリーナビジネスのコンサルティングを行う部門であるスタジアム・アリーナビジネスユニットと業務提携したと発表しており、好材料視されている。



提携を通じて両社は、特殊演出設備（音響・映像・照明・制御・ネットワーク）領域において、アリーナやスタジアムの新設・建て替えを検討している事業者に対し、企画・設計・施工から運営までをサポートする一貫したソリューションの提供を目指す。スポーツ庁などが推進する「スタジアム・アリーナ改革」を背景に、全国でスタジアム・アリーナの大型開発が活発化していることから、両社が持つ豊富な知見と技術を融合することで、施設の企画・設計の初期段階からこれまでにない高付加価値な「空間体験」を創出する施設提案を行うとしている。



出所：MINKABU PRESS