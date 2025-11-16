DIGA「DMR-4T203」連続首位！ 4Kレコーダー人気ランキングTOP10 2025/11/16
「BCNランキング」2025年11月3日〜9日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダー（4Kレコーダー）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）
2位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20GT3（シャープ）
3位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T103（パナソニック）
4位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT2200（ソニー）
5位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2200（ソニー）
6位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20DW3（シャープ）
7位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T303（パナソニック）
8位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T403（パナソニック）
9位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT4200（ソニー）
10位 4K REGZAブルーレイ
DBR-4KZ400（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
