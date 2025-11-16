遺品整理や特殊清掃などを行っている株式会社コーワフィックスはこのほど、男女301人を対象に、遺品整理に関連して「片付けが得意そうな女性有名人」のアンケートを実施、ランキング結果を公表した。



【調査結果】美しさと聡明さと…好イメージのトップ女優ズラリ

第5位に選ばれたのは石原さとみ(33人)。「家庭的でテキパキと行動できるイメージがあるから(30代女性)」「片付けにルール、こだわりがありそう(30代女性)」など、明るいキャラクターから段取りよく片付けを済ませるイメージで票を集めた。



第4位はMEGUMI(39人)。「普段から好き嫌いがはっきりしている性格だと思うので、いる・いらないの分別も簡単に判断して片付けを早く終わらせてしまうイメージです(40代男性)」「自分に厳しく人生の考えがしっかりしているだけに日頃からも整頓は心がけていると思えるから(30代男性)」「チャキチャキしているイメージがあるので片付けも早くできそうだから(40代女性)」「普段の物言いからサバサバしてるように感じるので、整理に関しても無駄なものを持たない、いらない物は買わないを徹底していそう(30代男性)」など、切れ味の良いコメントなどから必要・不必要の判断力も高いと連想され上位にランクイン。



第3位は芦田愛菜(60人)。「子役の時からしっかりしていたので、片付けも得意としていそうだから(40代女性)」「物の出し入れがしやすいように賢く片付けそうなイメージがあります(40代男性)」「学業と芸能活動を見事に両立させており、その高い自己管理能力と計画性が、片付けが得意そうというイメージに繋がっています(30代男性)」「要領よくジャンル分けができ、必要なモノとそうでないモノの判断が早いイメージがあります(40代男性)」など、幼少期から活躍、仕事と両立して名門大学に進学するなど公私で活躍する姿から信頼が高く、多くの支持を集めた。



第2位は天海祐希(76人)。「几帳面で綺麗好きそうなイメージがあるから(40代女性)」「凛とした立ち居振る舞いや、整った空間でのインタビュー映像等から、日常でも整理整頓を心掛けている印象があります(50代女性)」「部屋が汚いイメージがなく、断捨離の判断が早そうだから(30代女性)」「宝塚時代徹底的に掃除や片付けを仕込まれていそうだから(40代女性)」「完璧主義、仕事を効率的にしていそうな印象があるので、片付けも上手そうだと感じました(40代女性)」など、規律正しい宝塚出身で、立ち居振る舞いも洗練された大人の女性のイメージから選ばれた。



第1位は北川景子(111人)。「お掃除を手際よくやってそうなイメージがある(50代男性)」「几帳面で整理整頓が行き届いていそうな印象があるから(30代女性)」「清潔感があり、旦那さんも綺麗好きという事を聞いたことがあるため、夫婦で清潔感を意識して常に片づけをしていそうだから(30代男性)」「何事もきちんとしていて、散らかっている部屋に住んでいるイメージが湧かないから(50代女性)」「2児の母でありながら、仕事も家事も両立しているので、片付けも得意そうだと思いました(40代女性)」「誰が家に来てもいいように日々綺麗にしていそう(30代女性)」など、美しい容姿とともに多くの人が公私両面で充実した生活スタイルを思い浮かべ、圧倒的得票で1位に輝いた。



（よろず～ニュース調査班）