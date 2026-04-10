ふるさと納税返礼品の還元率を比較できるサイト『とくさと』では、ふるさと納税でもらえる『明太子・たらこ』の還元率ランキングを発表します。 【明太子・たらこの還元率1位】福岡県川崎町の博多まるきた水産の無着色辛子明太子（並切）500g 還元率77.30％ 寄付額 6000円 明太子・たらこの還元率1位は、福岡県川崎町の「博多まるきた水産の無着色辛子明太子（並切）500g」です。 TVでも紹介されたことのある人気の明