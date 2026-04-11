MLB8球団のシティコネクトユニホームが発表MLBは9日（日本時間10日）、8球団が今季から着用するシティコネクトユニホームを一斉発表した。複数メディアのランク付けで高評価を多く得ている1つが、パイレーツのユニホーム。「まさに傑作」と評する記者もいた。今回のシティコネクトユニホームはチームカラーでもある黒と金を基調とし、胸のPIRATESのロゴは本拠地の後方にある「シスター・ブリッジ」からインスピレーションを得