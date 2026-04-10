自販連ランキング2025年度版がでる日本自動車販売協会連合会は2026年4月6日、2025年度（2025年4月〜2026年3月）における登録車の販売台数ランキングを発表しました。【な、なんだこの前年対比…！】販売台数TOP50を画像で見る乗用車のブランド通称名別TOP50では、1位から10位までのうち8車種がトヨタでした。トヨタは50車種中、約3分の1にあたる17車種がランクインしています。1位は「ヤリス」で15万4627台、2位は「カローラ