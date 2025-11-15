Ç¤Î¡Ø¥¬¥ó¡Ù¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø4¤Ä¡¡È¯¾É¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÍ½ËÉË¡¤â²òÀâ
Ç¤Î¡Ö¥¬¥ó¡×¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë4¤Ä¤Î¸¶°ø
1.´Ä¶¤ÈÀ¸³è½¬´·
´Ä¶Ãæ¤ÎÍ³²Êª¼Á¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊË½Ïª¤Ï¡¢Ç¤Î¥¬¥óÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤òÂç¤¤¯¹â¤á¤ëÍ×°ø¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼õÆ°µÊ±ì¡Ê¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¡Ë¤Ï¡¢Ç¤Î¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤ä¸ý¹ÐÆâ¤ÎÙ¨Ê¿¾åÈé´â¤ÎÈ¯¾É¤È´ØÏ¢¤¬¿¼¤¯¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎµÊ±ì½¬´·¤¬Ä¾ÀÜÅª¤Ê·ò¹¯Èï³²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤êÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄê¤ÎÇÀÌô¡¢»¦ÃîºÞ¡¢²ÈÄíÍÑÀöºÞ¤Ê¤É¤Î²½³ØÊª¼Á¤â¡¢Ç¤¬¥°¥ëー¥ß¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÎÆâ¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢È¯¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»ç³°Àþ¤Ø¤Î²áÅÙ¤ÊË½Ïª¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¼ª¤äÉ¡¤È¤¤¤Ã¤¿ÈïÌÓ¤Î¾¯¤Ê¤¤Éô°Ì¤Ë¡ÖÈéÉæ´â¡ÊÙ¨Ê¿¾åÈé´â¡Ë¡×¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¼¼Æâ´Ä¶¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Á¡¢Í³²Êª¼Á¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤â°¦Ç¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2.Ç¯Îð¤ÈÉÊ¼ï
¹âÎð²½¤Ï¡¢Ç¤¬¥¬¥ó¤òÈ¯¾É¤¹¤ëºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ç¤¹¡£7ºÐ°Ê¾å¤Î¥·¥Ë¥¢´ü¤ËÆþ¤ë¤ÈÌÈ±ÖÎÏ¤ÎÄã²¼¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¬¥óºÙË¦¤ÎÁý¿£¥ê¥¹¥¯¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¼ãÎð¤ÎÇ¤Ë¤â¤ß¤é¤ì¤ë¼ðáç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬°À¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ãæ¹âÎð¤ÎÇ¤Ç¡¢¤¬¤ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°À¤Î¼ðáç¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¤¬µÞÁý¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÆÃÄê¤Î¥¬¥ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¥·¥ã¥àÇ¤ÏÆýÁ£¼ðáç¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¼ðáç¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥¯ー¥ó¤ÏÈîÂç·¿¿´¶Ú¾É¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃÄê¤Î¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤äÆù¼ð¤Î¹¥È¯·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ëÊó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°äÅÁÅªÍ×°ø¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÉÊ¼ï¤´¤È¤Î¹¥È¯¼À´µ¤òÇÄ°®¤·¡¢Áá´ü¤«¤éÃí°Õ¿¼¤¤·ò¹¯´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¡¢È¯¾É¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3.´û±ýÎò¡¦´¶À÷¾É
²áµî¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÉÂµ¤¤äÆÃÄê¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ï¡¢Ç¤Î¥¬¥óÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¤â´ØÏ¢¤¬¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢ÇÇò·ìÉÂ¥¦¥¤¥ë¥¹¡ÊFeLV¡Ë¤ÈÇÌÈ±ÖÉÔÁ´¥¦¥¤¥ë¥¹¡ÊFIV¡Ë¤Î´¶À÷¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËFeLV´¶À÷¤Ï¡¢¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤äÇò·ìÉÂ¤È¤¤¤Ã¤¿Â¤·ì´ï·Ï¼ðáç¤Î¼çÍ×¤Ê¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÏÌÈ±ÖºÙË¦¤Ë´¶À÷¤·¡¢ºÙË¦¤Î°Û¾ï¤ÊÁý¿£¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤¿¤á¡¢¥¬¥ó¤òÈ¯¾É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Èó´¶À÷Ç¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂçÉý¤Ë¹â¤Þ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËýÀÅª¤Ê±ê¾É¤¬Â³¤¯¾õÂÖ¤â¥¬¥ó¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö±ê¾ÉÀÄ²¼À´µ¡ÊIBD¡Ë¡×¤ÎÇ¤Ï¡¢¾Ã²½´É·¿¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
´¶À÷¾É¤äËýÀ¼À´µ¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤È´ÉÍý¤Ï¡¢´ÖÀÜÅª¤Ê¥¬¥óÍ½ËÉºö¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4.¥Û¥ë¥â¥ó¤ÈÉÔÇ¥¼ê½Ñ
À¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥¬¥ó¡¢ÆÃ¤ËÆýÁ£¼ðáç¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÂç¤¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤ÎÆýÁ£¼ðáç¤Ï°ÀÅÙ¤¬¹â¤¤¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢Ì¤ÈòÇ¥¤Î¥á¥¹Ç¤¬È¯¾É¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢¼ãÎð¤ÇÈòÇ¥¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿Ç¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Ìó7ÇÜ¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÆýÁ£ÁÈ¿¥¤¬ÍñÁã¤«¤éÊ¬Èç¤µ¤ì¤ëÀ¥Û¥ë¥â¥ó¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ°Û¾ïÁý¿£¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÎÈ¯¾ð¤¬Íè¤ëÁ°¤ËÈòÇ¥¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·àÅª¤Ë²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÇ¥¼ê½Ñ¤ÏË¾¤Þ¤Ê¤¤ÈË¿£¤òËÉ¤°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Û¥ë¥â¥ó´ØÏ¢¤Î¥¬¥óÍ½ËÉ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ¸ú²ÌÅª¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£
¸«Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ö¥¬¥ó¡×¤Î¥µ¥¤¥ó
Ç¤Î¥¬¥ó¤Ï¿Ê¹Ô¤¬Â®¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Áá´ü¤Î°Û¾ï¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬À¸Â¸Î¨¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¸«Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥µ¥¤¥ó¤Ï¡¢ÂÎÉ½¤Ë¤·¤³¤ê¤äËÄ¤é¤ß¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÎÉÀ¤«°À¤«¤òÌä¤ï¤º¡¢¿·¤·¤¤¤·¤³¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¤¹¤°¤Ë½Ã°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¤ä·ÑÂ³Åª¤ÊÂÎ½Å¸º¾¯¤Ï¡¢¥¬¥ó¤ÎÁ´¿ÈÅª¤Ê±Æ¶Á¤ò¼¨¤¹½ÅÍ×¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ËýÀ¤ÎÓÒÅÇ¤ä²¼Î¡¡¢ÇÓÝõ»þ¤Î°Û¾ï¡Ê·ìÇ¢¡¢ÇÓÊØº¤Æñ¡Ë¡¢¸ý½¤Î°²½¤ä¸ý¤«¤é¤Î½Ð·ì¡¢¼êÂ¤ò°ú¤¤º¤ë¡¦ìì¹Ô¡ÊÆÃÄê¤Î¹ü¤ä´ØÀá¤Î¥¬¥ó¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼£¤ê¤Ë¤¯¤¤½ý¤äÈéÉæ¤ÎÄÙáç¤Ê¤É¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Æü¡¹¤Î¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°¦Ç¤ÎÁ´¿È¤òÍ¥¤·¤¯¿¨¤ê¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÂÎÄ´¤ä³°¸«¤ÎÊÑ²½¤â¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¥Ü¥Ç¥£¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¬´·²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Áá´üÈ¯¸«¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¤Î¡Ö¥¬¥ó¡×¤ÎÈ¯¾É¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÍ½ËÉÊýË¡
Ç¤Î¥¬¥óÈ¯¾É¤ò´°Á´¤ËËÉ¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´Ø·¸¤·ÆÀ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÇÓ½ü¤·¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤ò¹â¤áÁ´¿È¾õÂÖ¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍ½ËÉ¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÆýÁ£¼ðáç¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤¹¤¿¤á¡¢½Ã°å»Õ¤ÈÁêÃÌ¤Î¾å¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»þ´ü¤ËÉÔÇ¥¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤âÉ¬¿Ü¤ÎÍ½ËÉË¡¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤ÊÇ¤Ç¤â¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢Áá´üÈ¯¸«¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¤¡¢·ò¹¯¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÀ¸³è¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÍ½ËÉºö¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿©»ö´ÉÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÈîËþ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÅ¬ÀµÂÎ½Å¤Î°Ý»ý¤È¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤Î¤¢¤ëÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¹âÉÊ¼Á¤Î¥Õー¥É¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢FeLV¤äFIV¤Ê¤É¤Î´¶À÷¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤È¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢ËýÀ±ê¾É¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤ëÉÂµ¤¤¬¤¢¤ì¤ÐÁá´ü¤Ë¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Ç¯¤Ë°ìÅÙ°Ê¾å¤ÎÄê´üÅª¤Ê·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ï¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥¬¥ó¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ½ËÉ¹ÔÆ°¤Ê¤Î¤ÇÉ¬¤º¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤Î¥¬¥óÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢Ç¯Îð¡¢°äÅÁ¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¡¢¤½¤·¤Æ»ô¤¤¼ç¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë´Ä¶¤ÈÀ¸³è½¬´·¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°¦Ç¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼ãÎð»þ¤ÎÉÔÇ¥¼ê½Ñ¤ä´¶À÷¾É¤ÎÍ½ËÉ¤È¤¤¤Ã¤¿°å³ØÅª¤ÊÂÐºö¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´¿È¾õÂÖ¤ò·ò¹¯¤ËÊÝ¤Ä¤è¤¦¿´¤¬¤±¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Æü¡¹¤ÎÃúÇ«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÈÄê´üÅª¤Ê½Ã°å»Õ¤Î·ò¿Ç¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È¯¾É¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¡¢Ëü¤¬°ì¤Î¾ì¹ç¤Ç¤âÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤¬¤Ç¤¤ëºÇÂç¤ÎÍ½ËÉ¤Ç¤¢¤ê°¦¾ðÉ½¸½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌîè½Æà)