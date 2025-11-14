この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【かなり狙い目！】7万円ちょっとのミニPCですが、性能は上々で狙い目ですねえ！「BOSGAME M4 NEO」をレビューします

YouTube動画「【かなり狙い目！】7万円ちょっとのミニPCですが、性能は上々で狙い目ですねえ！『BOSGAME M4 NEO』をレビューします」では、PC・ガジェットレビュアーの戸田覚さんが、BOSGAMEのミニPC新モデル『M4 NEO』について詳細なレビューを行った。動画冒頭で戸田さんは「このモデルね、最大のポイントはコスパなんですけど、完成度低くないですね」と語り、価格と性能のバランスに注目していることを明かした。



箱の中身やデザイン、端子の多さ、内部構造まで細かくチェックした戸田さんは、「デザインいいと思います。紺色で、これなんか一松模様みたいに見えますけれども、ザラザラしてます」「OcuLinkも他のものと入ったとかになってなくて使えるようですね。これは低価格モデルとは思えません」と独自の視点から商品の作り込みや拡張性を高く評価。ハードウェアやインターフェースの仕様、ベンチマークテストの数値も丁寧に検証し、「Ryzen 7 7840HS、なかなかいいと思います」「ベンチマークのスコアと、値段を見比べると、なかなかいいな」と強調した。



一方、気になる点として「今回は73点の高得点をつけたいと思います。これだけ褒めていたら、普通は75点以上つくんですが、若干点数低いのは、納期がまず長いんですよ。1週間から15日くらいかかると、サイトには書いてあります」と納期面の課題を指摘。さらに、「使ってみてどうかなっていうのの、ある程度長期的に使った感じがわからないので、若干そこは保留という感じの点数」と自身初レビューならではの慎重な採点理由も付け加えた。



最後には「スペックとか価格とか見ると、かなりおすすめです」と締めくくった。