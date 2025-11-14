ÊÝÅÄ·½¡ÖÀµÄ¾¡¢Ê¢¤ÏÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¥â¡¼Ì¼¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°·¤¤¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¢¤¢¤ó¤Î¡©¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÊÝÅÄ·½¡Ê44¡Ë¤¬11ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¾åÅÄ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë1»þ26Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±¤¸¤¯¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£OG¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¸åÆ£¿¿´õ¡Ê40¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
ÊÝÅÄ¤Ï98Ç¯¤Ë2´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ë²ÃÆþ¡£¸åÆ£¤Ï99Ç¯¤Ë3´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ÊÝÅÄ¤Ï¸åÆ£¤¬²Ã¤ï¤ëºÝ¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï3¿ÍÆþ¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ê¸åÆ£¤¬¡Ë1¿Í¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¡×¤È¡¢Åö½é3¿Í²ÃÆþ¤ÎÍ½Äê¤¬¸åÆ£¤À¤±¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¸åÆ£¤Ï¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ÖLOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¡×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£MC¤Î¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê55¡Ë¤¬¡Ö¸åÆ£¤ÏÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÊÝÅÄ¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¥³¡¼¥é¥¹¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸åÆ£¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡ØLOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ù¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¢¤ó¤Î¡©¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÀµÄ¾¡¢Ê¢¤ÏÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È½Ð±é¼Ô¤ÏÇú¾Ð¡£ÊÝÅÄ¤â¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¸åÆ£¤Î¸å¤í¤Ç¡¢¤³¤¦¡Ä¡×¤È¸åÆ£¤ÎÇØÃæ¤«¤éº¸±¦¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¾Ð¤ï¤»¤¿¡£