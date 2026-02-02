2月2日、保田圭がInstagramを更新した。【写真】スタジオでマイクを持った全身SHOTなども公開2月1日放送のフジテレビ系『千鳥の鬼レンチャン』にて、名曲のサビだけを一音も音程を外すことなく10曲連続歌唱に挑戦する大人気企画『サビだけカラオケ』に挑み、見事成功で100万円の賞金を獲得した保田。この日の投稿では、同番組について、「鬼レンチャン 保田圭やりました」と報告すると、「3年越しにようやく リベンジを果たすこと