11月、ニューヨークの新たな市長に富裕層への増税などを掲げるマムダニ氏が当選したことを受け、富裕層の間では海外脱出の動きも出ています。

【映像】ロンドンの街並み

「ニューヨーク市民からの変化と需要の高まりは明らかです。多くのニューヨーカーにとって、イギリスに来ることは非常に有利な状況と言えるでしょう」（サザビーズ インターナショナル・リアリティ ベッキー・ファティミ氏、以下同）

各国の高級物件を手がける不動産業者によりますと11月、ニューヨーク市長にゾーラン・マムダニ氏が当選したことを受け、ニューヨークの富裕層からイギリス国内の物件について問い合わせが相次いでいるということです。

マムダニ氏は高所得者層への増税などを公約として掲げていて、問い合わせは選挙期間中から増え続け、前の月に比べて28％増加したということです。

「ノッティングヒルは、ブルックリンのような非常にニューヨークらしい雰囲気を持っていると思います。多様な文化が融合する雰囲気があります」

ニューヨークの富裕層は、ノッティングヒルやサウスケンジントンなどのロンドンの高級住宅地のほか、イングランド中部のコッツウォルズの物件などに関心を寄せていると言います。

「イギリスの税制はアメリカの税制よりも、はるかに有利だと考えています」

一方、イギリスでも今年から非居住者への税制優遇が廃止されたほか、豪邸を対象にした増税も検討されていますが、担当者は富裕層にとっては依然として魅力的な場所だと説明しています。（ANNニュース）