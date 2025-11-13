¥É¥º¥ë¼Ò5¼þÇ¯¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø»þ¤ò¶î¤±¤ë¥É¥º¥ë¼Ò ¼º¤ï¤ì¤¿µ²±¡ÙÅìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£¤Ç12·î5Æü¤è¤ê³«ºÅ
¡¡¡¡Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢¥²ー¥à¼Â¶·¥°¥ëー¥×¥É¥º¥ë¼Ò¤Î5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø»þ¤ò¶î¤±¤ë¥É¥º¥ë¼Ò ¼º¤ï¤ì¤¿µ²±¡Ù¤ò¡¢12·î5Æü～2026Ç¯1·î4Æü¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¥³¥é¥Ü¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤ä±àÆâ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆæ²ò¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¤¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥³¥é¥Ü¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Ë½Áö¤·¤¿µÇ°ÁõÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¤ï¤ì¤¿¡Ö5¼þÇ¯¤Îµ²±¡×¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢¥á¥ó¥Ðー¤È¶¦¤Ë5¤Ä¤Î»þÂå¤ò½ä¤ë¤È¤¤¤¦»þ´ÖÎ¹¹Ô¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¥É¥º¥ë¼Ò5¼þÇ¯¥Õ¥§¥¹¡ØDOZLE Corp. 5th ANNIVERSARY Festival¡Ù¡Ê¥×¥ê¥º¥à¥Ûー¥ë¡Ë¤Î³«ºÅ¤ä¡¢¥É¥º¥ë¼Ò¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥Ä¥êー¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥³¥é¥Ü¡×¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë