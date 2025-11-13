フリーアナウンサーの山本モナさんが、自身のインスタグラムを更新。司法試験に合格したことを報告しました。



【写真を見る】【 山本モナ 】 司法試験合格を報告 「40代からの新しい挑戦が実りました やっと次のスタートラインに立てました」





山本さんは、「ご報告」と題して、「この度、令和7年司法試験に合格しました。

ロースクール受験の時期から考えると5年。長かった、、。」と率直な思いを綴りました。







また、司法試験の際に使う「司法試験用法文」の画像を投稿して、「私のこれまでの経験と、法曹としての学びが、どなたかの力になるように、引き続き頑張ります。」と、今後の抱負をコメントしています。





現在49歳、3児の母でもある山本さんは、「40代からの新しい挑戦が実りました。やっと次のスタートラインに立てました。」と、司法試験に合格した喜びを吐露しました。





そして最後に、「皆様、『やればできる』という言葉は、本当です(笑)」「年齢や、家庭状況や、その他色々なことで自分にストッパーをかけてその場にとどまることはもったいない。ぜひ動いてほしいな。」と、呼びかけました。





【担当：芸能情報ステーション】