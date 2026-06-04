タレント村重杏奈（27）が4日、カンテレ制作のフジテレビ系の情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。旭川の女子高生殺害事件の裁判について言及した。番組では、北海道旭川市で24年、当時17歳の女子高校生をつり橋から川に落として殺害したなどとして殺人などの罪に問われた無職内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判が旭川地裁で4日開かれ、被告人質問が行われたことを伝えた。MCのフリーアナウンサー青木