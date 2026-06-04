フリーアナウンサーの有働由美子（57）が4日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲストとして生出演。「結婚すると思って」いたと話す超大物アーティストについて語った。ウクレレを練習しているという有働に、リスナーから「フミヤさんの前でも披露されるんですか」と、明日5日に有働のラジオ番組「うどうのらじお」（ニッポン放送）にゲスト出演するシンガー・ソングライターの藤井フミヤにも