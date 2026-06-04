むしが歯科 虫賀雄一郎院長：特に20〜40代の女性の方でドライマウスに悩まれている方が多くなってきています。梅雨の時期、自律神経の乱れなどによって唾液が減り、口の中が乾燥する「ドライマウス」が女性に増えているといいます。街で聞いてみると…。20代女性：朝起きると唇と歯茎がくっつくな…みたいなことがありますね。口が渇いていると（口臭が）するな、って時があります。40代女性：気が付くと口が渇いている。結構困っ