【Valve：Steamハードウェア】 2026年 発売予定 価格：未定

Valveは11月13日、新しいSteamハードウェア製品3点を2026年に発売すると発表した。

今回発表があったのは、ゲームパッド「Steam Controller」、小型ゲーミングPC「Steam Machine」、VRヘッドセット「Steam Frame」の3製品。日本、韓国、台湾、香港を含む、現在「Steam Deck」を販売している地域で展開するとし、アジア4地域では通販サイト「KOMODO STATION」で販売される。

これら全ての製品は、ストリーミング時も、Steam Deckを含むデバイス間でのゲームプレイでも、抜群の連携で快適に動作するとのこと。

価格については未定。Steamのサイトでは特設ページが開設されており、スペックなどの詳細を確認することができる。

□「Steam Controller」のページ

□「Steam Machine」のページ

□「Steam Frame」のページ

Steam Controller

Steam Machine

Steam Frame

