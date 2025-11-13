Valve、小型ゲーミングPC「Steam Machine」など新しいSteamハードウェア製品を2026年に発売日本含む「Steam Deck」販売地域にて展開
【Valve：Steamハードウェア】 2026年 発売予定 価格：未定
□「Steam Controller」のページ
Valveは11月13日、新しいSteamハードウェア製品3点を2026年に発売すると発表した。
今回発表があったのは、ゲームパッド「Steam Controller」、小型ゲーミングPC「Steam Machine」、VRヘッドセット「Steam Frame」の3製品。日本、韓国、台湾、香港を含む、現在「Steam Deck」を販売している地域で展開するとし、アジア4地域では通販サイト「KOMODO STATION」で販売される。
これら全ての製品は、ストリーミング時も、Steam Deckを含むデバイス間でのゲームプレイでも、抜群の連携で快適に動作するとのこと。
価格については未定。Steamのサイトでは特設ページが開設されており、スペックなどの詳細を確認することができる。
Valveの新しいSteamハードウェア製品が2026年に登場！🚀🎮- Steam Deck (@OnDeckJP) November 12, 2025
日本、韓国、台湾、香港を含む、現在 #SteamDeck を販売している地域で販売いたします。
・Steam Controller
・Steam Machine
・Steam Frame（VRヘッドセット）
アジア４地域では、KOMODO STATIONで販売予定 -… pic.twitter.com/0J94hj9eDA
