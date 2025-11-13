エムスリーは物色人気集中、７～９月期最終利益が前年同期比８割増と目を見張る伸び

エムスリー<2413.T>は物色人気集中、気配値のまま急速に株価水準を切り上げ一気に年初来高値圏に突入する勢いとなっている。医療従事者向けプラットフォーム（会員制サイト）など製薬マーケティング支援業務を主力展開するほか、治験周辺分野にも業容を広げている。足もとの業績は回復色が強く、１２日取引終了後に発表した２５年４～９月期業績は最終利益が前年同期比３１％増の２２７億円と大幅増益を達成した。主力の医療従事者向けプラットフォームが医療現場のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）需要取り込みが進み収益に反映された。とりわけ７～９月期の業績好調ぶりが際立っており、最終利益は前年同期比８０％増という目を見張る伸びを示している。同社の株価は、今年２月を境に上下動を繰り返しながらも２６週移動平均線を下値支持ラインとした切り上げ波動を継続、９月に２４７５円の年初来高値を形成後は調整局面にあったが、同移動平均線とのカイ離修正完了で仕切り直しの買いを一気に誘引する格好となった。



出所：MINKABU PRESS