ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬º£µ¨¤Î¡ÖÅÁÀâ¤Î½Ö´Ö¡×¤ËÁª½Ð¡¡£Ð£Ó¤Ç¤Î£±£°£Ë¡õ£³ËÜÎÝÂÇ¤¬º£µ¨ºÇ¹â¤Î³èÌö¤Ë
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡Ê£Í£Ì£Â¡Ë¤Ï£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¡¢¸ø¼°£Ó£Î£Ó¤Çº£µ¨¤Î¡ÖÅÁÀâ¤Î½Ö´Ö¡×¡Ê£²£°£²£µ¡¡£Ì£å£ç£å£î£ä£á£ò£ù¡¡£Í£ï£í£å£î£ô¡¡£ï£æ¡¡£ô£è£å¡¡£Ù£å£á£ò¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±£°·î£±£·Æü¡ÊÆ±£±£¸Æü¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£´Àï¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ç¸«¤»¤¿£³ËÜÎÝÂÇ¡õ£±£°Ã¥»°¿¶¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£³¾¡ÌµÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿Æ±»î¹ç¤Ç¡¢¡Ö£±ÈÖ¡¦Åê¼ê¡¢»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï£·²óÅÓÃæ£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£±£°Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤Æ¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤â½é²óÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢°µ´¬¤Î£³ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£µ¡½£±¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¡¢ÂçÃ«¤Ï¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£