国連のグテーレス事務総長は26日、安全保障理事会の会合で「国連創設以来、最多の紛争に直面している」と指摘した上で、国際紛争の平和的解決に向けた早期の安保理改革の必要性を強調しました。国連のグテーレス事務総長は26日、国連憲章の順守などについて協議する安保理の会合で、ウクライナや中東の情勢などを例に挙げた上で、「国連創設以来、最多の紛争に直面している」と指摘しました。その上で、「民間人に甚大な被害をもた