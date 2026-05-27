HYBE（ハイブ）がゲフィン・レコードと手を組んで送り出したグローバルK−POPガールグループ「KATSEYE」は、「ニューアーティスト・オブ・ザ・イヤー」と「ブレークスルー・ポップアーティスト」部門を受賞した。KATSEYEはヒット曲『Gnarly』で「ベスト・ミュージックビデオ」賞まで獲得し、3冠を達成した。KATSEYEはこの日、ハワイの海辺を連想させる華やかな花飾り衣装を着て、新曲『PINKY UP』のパフォーマンスで授賞式祝賀公演