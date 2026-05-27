巨人の山口寿一オーナー（６９）が２６日、阿部前監督の辞任を受け、東京・大手町の読売新聞ビルで報道陣の取材に応じた。冒頭で「この度は交流戦の直前にこのように重大な不祥事を起こし、ファンの皆様と全てのプロ野球関係者の皆様に深くお詫（わ）び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」と頭を下げて謝罪した。２５日に娘への暴行容疑で逮捕され、２６日未明に釈放された阿部前監督とはこの日、同ビルで対面して辞