ドジャースなどで活躍し、2度のワールドシリーズ制覇を経験したクリス・テーラー外野手（35）が、現役引退を撤回する方針であることが分かった。MLB公式サイトのエンゼルス番レット・ボリンジャー記者が自身のXで報じた。同記者は「クリス・テイラーは引退について考えを変え、左手前腕骨折でマイナーリーグのILに登録されました」と投稿。テーラーは今月22日（日本時間23日）にマイナーリーグの公式サイトに現役引退選手とし