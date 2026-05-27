兵庫県の斎藤元彦知事（48）の側近といわれた元副知事の片山安孝氏（65）が5月22日、来春に行われる兵庫県議選に立候補する意向を表明した。「副知事の行政経験を活かしたい。斎藤知事の県政改革の取り組みを支援していきたい」と話しているんだとか。＊＊＊【写真を見る】“お土産”を「俺がもらっていく」と堂々お持ち帰り高級ガニを手に満面の笑みを見せる斎藤知事片山氏といえば2024年7月に副知事を辞職する際、「知事