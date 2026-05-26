俳優の倉科カナさんが2026年5月25日にインスタグラムを更新し、東京競馬場で24日に開催されたGIレース「第87回オークス」のプレゼンターを務めた際の写真を披露した。これが「可愛すぎ」などと絶賛されている。「素敵な衣装も着させて頂きました」倉科さんはインスタで写真3点と動画2点を投稿し、会場でのオフショットを披露した。黒色のロングドレスを着ており、胸元と背中部分はV字に深く切り込んでいて、大胆に肌みせしている。