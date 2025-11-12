大好物の「マヨから」を作り...息子の帰宅を待っていた母親

当時中学3年生だった、岡山県倉敷市の梶谷恭暉（かじたに・みつき）さん【画像①】が行方不明になって、あす（13日）で3年を迎えます。

【画像①～⑫】行方不明になっている梶谷恭暉さん 母親のスマホに残された恭暉さんからのメッセージ

我が子の帰りを待ち続ける母親が、今の思いを語ってくれました。

「塾に行く」のメッセージを最後に行方不明に

（梶谷恭暉さんの母親）

「今振り返ると、この3年間はあっという間でした」





「6時頃帰る」母親へメッセージが送られてきたが…

「行けるところには行って、できることはしたので、あとはもう『私たちは、普段の生活をしながら恭暉の帰りを待つ』ということを受け入れてきているような」当時中学3年生だった梶谷恭暉さんが行方不明になって、あす（13日）で3年です。恭暉さんは、2022年11月13日の午後2時半頃、「塾に行く」と言って倉敷市の自宅を出たのを最後に、行方が分からなくなりました。防犯カメラの映像などから、恭暉さんはその日、最寄りのJR倉敷駅付近【画像②】から電車で広島県の三原駅に移動。その後、フェリー乗り場に向かい尾道市の生口島（いくちじま）に渡ったとみられています（【画像③】に生口島の地図）。

「塾に行く」と言い倉敷市の自宅を後にした恭暉さん。その後、広島県の尾道市からフェリーで生口島に渡ったとみられています。



生口島の路上には、恭暉さんのスマートフォンと本が見つかっていますが、その後の足取りは分かっていません。恭暉さんは母親に「6時頃帰る」とメッセージを送っていました【画像④】。

（梶谷恭暉さんの母親）

「突然だったので。まさか恭暉が行方不明になるとは全然思っていなくて。からあげを作っていたんですね、当日の夜に。大好物を作っていて、そしたら帰って来なかった」



「行きの通勤とか帰りの歩いているときとか、寒くなったり暑くなったりすると、どう過ごしているかなとはいつも思っています」



「きれいな月が出ていたりすると…どうしているかな、と」

「大好物が出てきたら『お母さん美味しい』」心優しい、素直な子だった

恭暉さんの性格について母親は、「人の気持ちをよく理解できる、心の優しい子だった」と話します。



（梶谷恭暉さんの母親）【画像⑤】

「大好物が出てきたら、『お母さん美味しい』って言いながら食べてくれたり、素直に話はしてくれる子でした」

母親が抱く後悔「息子の気持ちを理解できていれば」

母親は、優しい恭暉さん【画像⑥】の性格を理解し、もっと向き合うべきだったと後悔しています。



（梶谷恭暉さんの母親）

「責任は私にもあると思っています。子育ての方法が間違っていたとか、もうちょっと子供の話を…。中学3年生の男の子って、口数も減っていき、母親に対してなかなか話をしてくれないんですよね」



「私がもうちょっと気にかけたり、深い話ができてたら。3年経ってから、こうすれば良かったな、どうしたら良かったんだろうっていうのは常に思っていました」

（梶谷恭暉さんの母親）

「男の子だからと、ほったらかしているというか…『勉強を頑張ってるな』ぐらいで」



「美味しいご飯を作ってあげたりとか、それぐらいのことしかしてなかったので、余計に『どうしてあげたら良かったんだろう』『なんでだろう』っていう気持ちはやっぱり出てきます」



「恭暉がどういう気持ちだったのかなっていうのが…『もうちょっと母親として、子供の気持ちが分かってあげれたら、何かできたんじゃないかな』っていうのは3年経ってからもずっと思います」

「どこかで生活を送っているはず」チラシを手に広島、西成へも

恭暉さんの母親は、警察にDNAを採取してもらっています。もし身元不明の遺体などが見つかった際には、自動的に検知されるシステムに登録しているということですが、これまでに合致したとの情報は寄せられていません。



恭暉さんは必ずどこかで生活を送っているはず・・・。母親は、目撃情報があった広島市内の商店街のほか、大阪市の西成にある炊き出し会場などでもチラシを配り、情報提供を呼びかけてきました【画像⑦】。

捜査を行う倉敷警察署に全国から寄せられた目撃情報は、これまでに195件。しかし、有力な情報はなく、寄せられる情報の数も年々少なくなっています。

母親が抱える葛藤「いつまでこの活動をするのか」

こうした状況に、母親は葛藤を抱えていました。



（梶谷恭暉さんの母親）

「自分の息子を3年見ていなくて、『自分の息子だ』って気付くのにもちょっと時間がかかるかもしれないのに。もう目撃情報が少なくなってきて、いつまでこの活動をするかというのも」



しかし、3年の月日が経ったからこそ「新たな手がかりが見つかるのでは…」。母親は、恭暉さんの行方を探すため、チラシを配り続けています。

それでもチラシを配り続ける理由

「チラシを配って、恭暉を見たことない方に協力していただくのは、なかなか難しいと思います」



「恭暉は、マイナンバーカードや保険証も持っていないので、銀行や病院の窓口で、何か『この子、ちょっとおかしいな』とか、ふと『あれ？』っていう人がいたら、警察署に連絡してもらえたらなと思います。そういう手がかりがあればなと思って、チラシを配っています」



来年の3月で、18歳の成人を迎える恭暉さん。「本人の意志で帰ってきてほしい」という思いと、「我が子に一刻も早く再会したい」という思いが交錯しているといいます。

来年18歳 成人を迎える節目の年までに「なんとしても手がかりを」

（梶谷恭暉さんの母親）

「成人の年齢になる前に何か手がかりがあればなと。あれっていうような気付きがあったら、ちょっとでもなんでもいいので、連絡をいただけたらなと」



（スマートフォンに残された恭暉さんの動画より）【画像⑨】

「おばあちゃん、元気にしていますか。梶谷恭暉です。僕は元気です。宿題とか、結構やらないといけないことが多いけど、日々、がんばっています。そちらもがんばってください」

梶谷恭暉（かじたに・みつき）さんは当時、身長が約170センチ、中肉で色白の少年だったということで、警察も情報提供を呼びかけています。



（梶谷恭暉さんの母親）【画像⑩】

「とにかく、どこかで元気でいてくれるんだろうなと思って生活しているので。帰りたいなと思ったときに帰ってきてくれたらいいですけどね」



「いつでも帰るところはあると思ってくれたら」

スマホに残された 母親が恭暉さんに送ったメッセージ

行方不明になった翌日、母親が恭暉さんに送ったメッセージです【画像⑪】。

情報提供は

【倉敷警察署 生活安全課】

電話番号「086-426-0110」までお願いします【画像⑫】。



母親は、



「恭暉さんは本が好きで、よく図書館に行っていた。近所の子どもや高齢の人とも仲がよく、親しみやすく純粋な子」



「もし恭暉さんが、この記事を見ていたら、連絡だけでもしてほしい」



とも話していました。