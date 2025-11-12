この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル / by Build’s」が、「【地雷注意】脱サラで嫌われる人の共通点3選｜絶対にやってはいけないNG行為とは【独立/開業】」と題した動画を公開。株式会社アクアの取締役である松原氏が、自身の経験から導き出した「脱サラ後に周囲から嫌われる人の共通点」を3つ挙げ、独立・開業を目指す人々へ警鐘を鳴らしている。

松原氏がまず挙げたのは「約束を守らない人」である。個人事業主にとって「信用第一」であると強調し、時間や納期といった約束を守れない行為は、ビジネスの根幹を揺るがす致命的な欠点だと指摘した。

次に「嘘をつく人」を挙げた。松原氏は、悪意のある嘘を平然とつける人物を「サイコパス的」と表現し、生理的に受け付けられないと語る。特に、約束を破るための嘘は、信頼関係を完全に破壊するため、絶対にあってはならないとした。

最後に挙げたのは「相手の弱いところ・悪いところをいつまでもネチネチ言う人」だ。人間は誰しも完璧ではなく、欠点があるのは当然だと前置きした上で、他人の失敗を執拗に責め立てる行為は、精神的な余裕のなさを露呈していると解説する。ビジネスにおいては、契約書に書かれていない部分を許容し合う「余白」が重要であり、それができない人は良好な人間関係を築けないと述べた。

松原氏は、これらの特徴はすべて「信頼」に関わる問題であると総括。独立して成功するためには、スキルや知識だけでなく、人として信頼されることが不可欠であるという、ビジネスの普遍的な原則を改めて示した。

