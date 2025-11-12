現代のごっこ遊びは「配信者」→娘の行動を描いた漫画に5万いいね「あるある(笑)」「かわいい」【ママリ】

わが子とごっこ遊び中「高評価よろしくお願いしま～す」

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、お子さんとの日常をXで発信している、さにぃがぁる/illustrator(@SunnyGi23559126)さんの投稿です。子どもたちと話していると、時代の変化を感じることがありますよね。イラストレーターのさにぃがぁるさんは『ごっこ遊びが現代的』とお子さんとの日常を描いたイラストを投稿。あるある！と注目を集めました。

子どもたちと話していると、時代の変化を感じることがありますよね。ごっこ遊びをすれば「支払いはペイペイで！」なんてこともあり、驚かされます…。





イラストレーターの・さにぃがぁる/illustrator(@SunnyGi23559126)さんは『ごっこ遊びが現代的』と、お子さんとの日常を描いたイラストを投稿。あるある！と共感させられると共に、かわいらしいイラストにほっこり。

©SunnyGi23559126

ごっこ遊びが現代的

「高評価」「チャンネル登録」YouTubeで見て覚えたのでしょうね。似合ってる～と思ったら高評価、似合ってないな～と思ったらチャンネル登録、どちらになっても良い選択肢に、思わず笑ってしまいました。ごっこ遊びは子どもたちが見ている世界が表現されるので、見ていて面白いですね。



この投稿には「小学1年の息子も友達とバイバイする時「チャンネル登録よろしくね～👋」と言ってて時代の流れを感じました」「うちの5歳児の息子も最近おもちゃの箱をあけながら「早速あけていきたいとおもいまーす！」ともろに影響受けてますね笑」と共感の声が寄せられました。



「現代っ子だなあ」と優しく見守る様子が微笑ましいですね。かわいいイラストと、配信者になりきるお子さんに癒される、素敵な投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）