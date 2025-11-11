¾®ÎÓ¹¬»Ò¡ØÀéËÜºù¡ÙÈÖÁÈ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤éÇ®¾§¤·¤ÆÇï¼ê³åºÓ¡Ä ¥ª¥¿¥¯Ï©Àþ¤ÇºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎÉÔ»àÄ»¤Ö¤ê
¡¡11·î10Æü¡¢¤ªÃë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢²Î¼ê¤Î¾®ÎÓ¹¬»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅÐ¾ì¤Î»ÅÊý¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¾®ÎÓ¤È¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥ª¥ó¥°¡£°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬°ì½ï¤À¤È¤¤¤¦¥Ù¥Æ¥é¥ó²Î¼ê2¿Í¤Î¡Ö¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É°áÁõSP¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬¡ØÀéËÜºù¡Ù¤ÎÀ¸²Î¾§¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¹õÃÏ¤Ëºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ÃåÊª¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥¥é¥¥éµ±¤¯Âç¤Ö¤ê¤Î¥Ô¥¢¥¹¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÁõ¤¤¤Ç²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Î¹ç¤¤¤Î¼ê¤âÆþ¤ê¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÇ®µ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Î¾§¸å¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡Ù¤È¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î¹ç¿Þ¤ÇÈÖÁÈ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡²Î¾§¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¿Ø¤â¡¢¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢1964Ç¯¡¢10ºÐ¤Ç¡Ø¥¦¥½¥Ä¥²ª¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2009Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÇµðÂç¤Ê°áÁõ¤¬ ¡È¥é¥¹¥Ü¥¹¡É ¤È¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢2013Ç¯¤´¤í¤«¤é¼«¤é¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ç¥Ü¥«¥í¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢ºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¥Ü¥«¥í¶Ê¤¬¡¢Åö»þ¹õ¤¦¤µP¤Ë¤è¤êºî»ì¡¦ºî¶Ê¤µ¤ì¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬¡¼½é²»¥ß¥¯¤¬²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØÀéËÜºù¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿2015Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¡¢ÆÃÊÌ½Ð±éÏÈ¤Ç½Ð¾ì¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤âÆ±¶Ê¤ò²Î¾§¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¤ÎÍ»¹ç¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¾®ÎÓ¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÂåÉ½¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2007Ç¯º¢¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿½é²»¥ß¥¯¿Íµ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢2011Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØÀéËÜºù¡Ù¤â¥ª¥¿¥¯³¦·¨¤Ç¤ÏÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢½é²»¥ß¥¯¤Î¿Íµ¤¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î²Î¾§¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¡¢ÉÔ»àÄ»¤Î¤è¤¦¤Ë²Î¼ê¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Î¼ã¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤È¡ØÀéËÜºù¡Ù¤Ï¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î¶Ê¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Ì¾¶Ê¤Ï°Õ³°¤Ê·Á¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤æ¤¯¡£