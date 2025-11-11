2025年11月9日、香港メディア・香港01は、中国のネット文学が人工知能（AI）によって海外に大量流入していることを報じた。

記事は、中国文化を広めるとともに「中国故事（中国のストーリー）を語る」という中国のネット文学が今や中国におけるソフトパワー輸出の主力になっているとし、その典型的な事例としてeスポーツをテーマにした「全職高手」（日本語タイトルは「マスターオブスキル」）を挙げて紹介している。

記事によると、同作品は海外からも大きな注目を集め、14年に中国での連載が終了後、翌年には早くも日本に上陸。現地出版社によって日本語版が発売されて大ヒットし、出版社がウェブサイトに専門の「用語解説」コーナーを設けたという。

同作品は日本以外でも人気となっており、17年に中国のオンライン小説運営企業・閲文集団傘下のプラットフォーム「Webnovel」に英語版が登場して以降、累計閲覧数が1億3000万回を突破。これをきっかけに大量の作品が英語などに翻訳され、インターネット上で積極的にプロモーションが行われるようになり、昨年末現在で「Webnovel」には中国ネット小説約6800作品の翻訳版が存在するとともに、累計アクセスユーザー数は約3億人に上り、海外のネット小説作家も46万人登録されているとのことだ。

記事はその上で、ここ数年のAIの発展が中国ネット小説の普及に拍車をかけているとも指摘。昨年1年間で「Webnovel」を通じて海外進出を果たした作品は前年比で実に20倍の2000作品以上に達したほか、英語だけでなくスペイン語やドイツ語、フランス語、ポルトガル語など多言語への翻訳版も急増しており、スワヒリ語版が存在する小説も400作品を超えると伝えた。 中国のオンライン小説



そして、AI大規模言語モデルの翻訳能力、文章最適化能力、多言語に対する言語理解能力などが大量の海外進出を下支えしており、業界関係者の話として「1000文字の翻訳に、人力では1時間かかっていたものがAIなら1秒で済み、コストも元の1％にまで押さえられる」と紹介した。

一方で、海外進出の勢いを前に、その仕組みが十分に整備されていないことが課題であると指摘。業界にルールや基準がないいわば「各自が独自に行動する」状態であり、商業アプリ内で簡単に無料ダウンロードできてしまうなど、知的財産権の保護が十分でないことを伝えた。

さらに、文学的な観点から見ると、翻訳によって本来の意味や正確さを失う可能性があり、中国語や中国文化のバックグラウンドがない海外の読者が読めば原作の真意を理解できないばかりか、誤解を生じる可能性すらあると指摘している。

記事は触れていないが、AIを利用した膨大な作品の翻訳は時間的、経済的なコストを大幅に削減することに繋がる一方、翻訳自体の正確性、語彙（ごい）や表現の適切性が保障できなくなる。また、似たような表現の作品が増えることにより、盗作を含めた新たな問題を生じる可能性もありそうだ。（編集・翻訳/川尻）